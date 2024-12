W polskich miastach odbędą się Wigilie dla potrzebujących

Już po raz ósmy pomocy będą udzielać lekarze i wolontariusze. - To, co z każdym rokiem nam przyświeca, to żeby poszerzać ofertę dla potrzebujących pomocy - mówiły Anna Bernacik i Anna Ruszecka, lekarki wolontariuszki z Fundacji Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek Guzik.

W tym roku będzie można skorzystać z konsultacji kardiologicznych, internistycznych, endokrynologicznych, dermatologicznych czy stomatologicznych. Pielęgniarki pomogą przy doraźnym zaopatrywaniu ran i wstępnej selekcji pacjentów. W tym roku Wigilia odbędzie się pod honorowym patronatem prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Największa Wigilia dla potrzebujących zostanie zorganizowana w Katowicach

Wigilie charytatywne odbędą się także w innych miastach. Największa – już po raz 10 - odbędzie się 24 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Początek o godz. 15.

Wigilię w Katowicach organizują miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wraz z Fundacją Wolne Miejsce. - Święta to piękny czas, ale dla wielu osób trudny, a my zmieniamy to od lat, wypełniając czyjąś samotność dobrym słowem oraz wolontariacką obecnością i życzeniami. Zapraszamy każdą potrzebującą osobę, która z powodu sytuacji życiowej, materialnej, rodzinnej, nie może pozwolić sobie na organizację Wigilii w gronie najbliższych, do spędzenia jej razem z nami – mówi Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.

Jak co roku do pomocy zapraszani są wolontariusze oraz darczyńcy. „Każdy na pewno znajdzie miejsce, w którym się świetnie odnajdzie. Fundacja zaprasza zarówno do prac w kuchni, do dekoracji hali, przy ustawianiu stołów, transporcie darów, czy do prac porządkowych, a także do działu kelnerskiego podczas samego wydarzenia” – podaje MCK Katowice.