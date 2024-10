Wielkie porządki po wielkiej wodzie. "Cały czas się odgarniamy"

Czytaj więcej Z regionów Pierwsze zasiłki przyznane, ale na pieniądze na remonty powodzianie zaczekają Specustawa powodziowa podpisana przez prezydenta. Dzięki niej dodatkowe finansowe wsparcie trafi do powodzian. Na razie wciąż odbierają oni zasiłki celowe oraz tzw. powodziowy. W sumie 10 tys. zł.

Akcja porządkowa także w Lewinie Brzeskim. – Dajemy radę. Wojsko zbiera z ulic i chodników to, co jest wyrzucone i do zabrania – mówi Artur Kotara, burmistrz miasta. Przyznaje, że w sprzątanie zaangażowani są też lokalni przedsiębiorcy i ich sprzęt, bo czasem trzeba podnosić gabaryty. Wszystkie odpady z miasta trafiają na plac przeładunkowy, skąd dwie wyspecjalizowane firmy odbierają je na składowiska.

Do tej pory wywieziono z Lewina Brzeskiego ponad 1000 ton odpadów. – Początkowo szacowałem, że wszystkiego będzie ze 3 tys., ale teraz obawiam się, że nawet 5 – przyznaje burmistrz Kotara. Przypuszcza, że sprzątanie miasta potrwa jeszcze ok. trzech tygodni. W niektórych piwnicach stoi woda i dopiero jak zostanie odpompowana, pomieszczenia będą sprzątane. Takich zalanych wciąż piwnic jest całkiem sporo. Nawet co trzecia w mieście.

Choć popowodziowe śmieci są na bieżąco zabierane, to jadąc przez miasto, czuć specyficzny zapach. – Mocnego odoru nie ma, ale na pewno czuje się pewnego rodzaju dyskomfort. Jest on też tam, gdzie pompujemy wodę z piwnic, bo to nie jest czysta woda – mówi burmistrz Lewina Brzeskiego.

Odpady wywożone coraz dalej

W Stroniu Śląskim też wielkie porządki. – Cały czas sprzątamy, wywozimy odpady popowodziowe, usuwamy jeszcze ten szlam, bo jest jeszcze w wielu miejscach, więc cały czas trwa akcja sprzątania i wywozu śmieci – mówi nam Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego.

Z miasta już wywieziono 800 ton odpadów, a kolejne 800 elektrośmieci czeka na wywóz.