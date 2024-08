Samorządy chcą organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów. Ale potrzebują pieniędzy

Dodatkowe zajęcia dla uczniów zapowiadają też inne samorządy, choć nie wszystkie.- Od września do grudnia będą prowadzone zajęcia z nauki pływania dla uczniów II klasy szkół podstawowych, na co pójdzie ok. miliona złotych, a także zajęcia kulturalno-artystyczne w filharmonii dla przedszkoli oraz klas IV i V – w sumie dla 6,5 tys. dzieci, co będzie kosztować 220 tys. zł - mówi Patryk Pulikowski, rzecznik prezydenta Olsztyna.

Dodatkowe lekcje dla uczniów za unijne pieniądze

Władze Rzeszowa zapowiadają dodatkowe zajęcia w blisko 20 szkołach. „To będzie wzmocnienie programu dwujęzyczności, dodatkowe zajęcia, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach” - przekazał rzeszowski ratusz. Dofinansowanie unijne wynosi 11,67 mln zł, wkład własny miasta to prawie 1,3 mln zł. W programie uczestniczyć będzie 18 rzeszowskich szkół podstawowych w których jest obecnie 8194 uczniów.

- Edukacja jest podstawą rozwoju i postępu, dlatego mocno stawiamy na nią w naszym mieście. Dlatego też, oprócz twardych działań w postaci np. rozbudowy szkół, wzmacniamy też i podnosimy jakość edukacji, realizując projekty z których korzystają nasi uczniowie – mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Wśród projektów, które będą w latach 2024-2026 realizowane w rzeszowskich szkołach można przykładowo wymienić dodatkowe zajęcia m.in. z języka angielskiego, matematyki, chemii, języka polskiego, fizyki, geografii, informatyki. Na liście projektów są także zajęcia z programowania, logopedyczne, psychologiczno-pedagogiczne, teatralne. Doposażone w nowe urządzenia będą także szkolne pracownie. Ponadto w 11 szkołach zostaną zatrudnieni asystenci uczniów o specjalnych potrzebach.