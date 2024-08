80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Cała Polska pamięta

Ale to nie wszystko. Już w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia w aplikacji Aktywne Miasta rozpoczną się gry miejskie z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego.

Przygotowano 80-kilometrową trasę rowerową, a także grę miejską z ośmioma lokalizacjami do odwiedzenia. Na wykonanie zadań przewidziano cztery dni, od północy 1 sierpnia, do końca weekendu.

Koncert w hołdzie powstańcom

A we Wrocławiu oficjalne obchody rocznicy rozpoczną się o godz. 17 na Promenadzie Staromiejskiej przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego.

W programie zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, przemówienia i złożenie kwiatów przed pomnikiem. A o godz. 19 na wrocławskim Rynku zaprezentowane będzie widowisko artystyczne inscenizujące wydarzenia z Warszawy z 1 sierpnia 1944 roku.

- To będzie hołd złożony powstańcom, których wielu osiedliło się po wojnie we Wrocławiu. To także pokazanie związków Wrocławia z Powstaniem Warszawskim – podkreśla wrocławski ratusz.

A w Lublinie o godz. 19.30 na placu Litewskim odbędzie się koncert „Zaśpiewaj razem z nami w hołdzie Powstańcom Warszawskim”. Wystąpią artyści i soliści scen lubelskich.