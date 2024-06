Wybory do Parlamentu Europejskiego: Polacy już zaczęli oddawać głosy

Pakiety wyborcze zostały już dostarczone do skrzynek pocztowych wyborców, zgodnie ze wskazanym adresem, przez pracowników Poczty Polskiej. Po oddaniu głosu kopertę zwrotną wyborca powinien wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się na terenie miejsca zamieszkania, lub w dniu wyborów osobiście dostarczyć do obwodowej komisji wyborczej.

We Wrocławiu przygotowano 151 pakietów do głosowaniu korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest to o jednego wyborcę więcej niż w II turze wyborów samorządowych, a osiem więcej niż w I turze.

W Poznaniu 84 osoby zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego, a w Lublinie - 76 , w wyborach samorządowych w tym mieście było ich 97.

Wyborcy zmieniają komisje, w których oddają głosy

Także przed tymi wyborami nie brakowało osób, które zmieniły miejsce głosowania, bo zmieniły adres. Tylko w Warszawie takie wnioski złożyło niemal 29 tys. mieszkańców.

We Wrocławiu złożono 350 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (wpis do stałego rejestru). Przed kwietniowymi wyborami było ich aż 7,2 tys. Poza tym ponad 16,3 tys. osób poprosiło o zmianę miejsca głosowania czyli jednorazowe dopisanie do spisu wyborców.