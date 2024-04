Wybory samorządowe 2024: Ilu posłów zostanie prezydentami?

W pierwszej turze wyborów Jacek Sutryk uzyskał poparcie 34,3 proc., natomiast na Bodnar zagłosowało 29,8 proc. wyborców. Urzędujący prezydent zyskał nieco ponad 10 tys. głosów więcej niż posłanka Bodnar.

- Będę prezydentką otwartą na mieszkańców Wrocławia, na rozmowę, współpracę i dialog ze wszelkimi środowiskami, które tworzą nasz wyjątkowy wrocławski ekosystem. Teraz on w naszym miejscu ucichł. Z kim bym nie rozmawiała – czy z mieszkańcami, środowiskami, grupami zawodowymi, biznesem, środowiskami sportowymi czy artystycznymi – to nie pamiętam ani jednej rozmowy, w której by nie padała kwestia, że „się z nami nie rozmawia” – mówiła posłanka w rozmowie z Michałem Kolanko.

Podczas czwartkowej debaty w TVP3 Wrocław prezydent Sutryk postanowił prozaicznie zapytać, "kim jest Izabela Bodnar?". W odpowiedzi usłyszał: „Izabela Bodnar jest posłanką, ekonomistką, matką, osobą otwartą, a przede wszystkim osobą, która kocha to miasto, która rezygnuje z kariery w Sejmie, żeby miasto rozwijało się szybciej i skuteczniej".

Senator Lewicy chce być prezydentem Włocławka, bo „w samorządzie liczy się człowiek”

W niedzielę do zmiany władzy może dojść we Włocławku. Senator Lewicy, Krzysztof Kukucki, dwa tygodnie temu dostał aż 41,4 proc. głosów. Poparło go 14 443 mieszkańców. Z kolei urzędujący prezydent – Marek Wojtkowski — dostał 10 423 głosów (29,88 proc.). Obaj zmierzą się w drugiej turze.

- To nie dla pieniędzy. Pieniądze nie miały najmniejszego znaczenia – zapewniał w rozmowie z RMF. FM senator Kukucki. Dodał, że „w samorządzie nie liczą się etykietki partyjne, liczy się człowiek”. W drugiej turze Kukucki liczy m.in. na mieszkańców Włocławka, którzy w I turze wyborów samorządowych poparli kandydata PiS.