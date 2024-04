W Polsce Wschodniej trudno o pociąg. Najłatwiej na Pomorzu

Połączenia kolejowe: Dlaczego Pomorze wygrywa z konkurencją?

Regiony Polski Wschodniej wypadają najsłabiej ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę i małą dostępność połączeń kolejowych. Charakteryzują się również mniejszą gęstością zatrudnienia. Natomiast Pomorze bije konkurencję ze względu na dominującą pozycję przewoźnika PKP SKM, pełniącego kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji. Wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. W dodatku pociągi PKP SKM poruszają się po wydzielonej linii kolejowej i kursują z dużą częstotliwością dostosowaną do potrzeb podróżnych, co wpływa na bardziej efektywne wykorzystanie kolei.

Przy tym na atrakcyjność kolei nie przekłada się gęstość linii kolejowych. Okazuje się, że największa jest w województwie śląskim (15,8 km linii na 100 km2), jednak mieszkańcy tego regionu wsiadali do pociągu w czwartym kwartale 2023 r. niespełna dwa razy. To m.in. przez fakt, że do wielu miejscowości, których znaczenie dla regionu jest znaczne, nie ma możliwości dojazdu pociągiem lub dostęp do kolei jest ograniczony. Tak jest m.in. w przypadku Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Bełchatowa, Bielawy, Lubina, Łomży, Mielca czy Sandomierza. Charakterystycznym przykładem jest 80-tysięczne Jastrzębie Zdrój, największe polskie miasto pozbawione dostępu do kolei, gdzie linię kolejową łączącą je z Katowicami zamknięto przeszło dwie dekady temu.