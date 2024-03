Rewolucja kolejowa w Małopolsce: Z Krakowa do Nowego Sącza w godzinę

Przemieszczanie się z prędkością 60 km/h to nie jest coś, czym są zainteresowani pasażerowie czy przewoźnicy Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury

Przebudowanych zostanie 12 mostów z 10 wiaduktów, w miejsce przejazdów kolejowo-drogowych pojawią się bezkolizyjne skrzyżowania, do których poprowadzą nowe drogi. Poprawi to bezpieczeństwo w ruchu lokalnym. Prędkość pociągów pasażerskich będzie mogła wzrosnąć do 160 km/h, a towarowych do 100 km/h.

- Przemieszczanie się z prędkością 60 km/h to nie jest coś, czym są zainteresowani pasażerowie czy przewoźnicy. Bardzo mocno ingerujemy tą inwestycją w to, co zostało zbudowane prawie 150 lat temu – podkreśla Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury.

W Małopolsce budowana jest najdłuższa linia kolejowa w ostatnich kilkudziesięciu latach

Modernizacja odcinka Chabówka – Nowy Sącz jest częścią większego przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy pomiędzy Chabówką i Nowym Sączem obejmie również budowę nowej linii o długości 58 km, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Przedsięwzięcie jest gigantyczne. Prócz kilkudziesięciu kilometrów torów wymaga m.in. zbudowania 11 tuneli, 8 estakad, 20 mostów, a także ponad 30 wiaduktów. Już cztery lata temu, gdy PLK uzyskała decyzje środowiskowe umożliwiające rozpoczęcie prac nad inwestycją, szacowano jej koszt na 7 miliardów złotych. Finalnie budowa okaże się z pewnością znacznie droższa z uwagi na inflację i radykalny wzrost kosztów w inwestycjach infrastrukturalnych.

Ale wydatki, nawet bardzo wysokie, mają być warte spodziewanych efektów. Ministerstwo Infrastruktury zakłada, że inwestycja nie tylko skróci czas podróży w Tatry, ale poprzez lepszy dostęp do kolei zwiększy atrakcyjność gospodarczą Sądecczyzny, Limanowszczyzny oraz Podhala. Oczekuje się, że poprawa skomunikowania przyciągnie do regionu nowe inwestycje.

Trasa Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją odcinka Chabówka – Nowy Sącz ma być najdłuższą linią kolejową budowaną w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Będzie liczyć ok. 117 km, o 30 km mniej niż obecna linia kolejowa prowadząca przez Suchą Beskidzką.