Wybory samorządowe 2024. Rządzili nawet 30 lat. Wieloletni burmistrzowie i wójtowie odchodzą

- Czuję, że to co było w zamiarze, co zrealizowaliśmy nie w stu procentach, ale w kilkuset procentach. Jest dobra kondycja i urzędu i finansów gminy i atmosfera na terenie gminy uważam, że też jest bardzo dobra. Czuję się spełniony. To co chciałem, wykonałem – mówił wójt Lemańczyk. Dodał, że nie mówi, że nie ma dalszych pomysłów i nie ma co robić na terenie gminy, ale trzeba wiedzieć, kiedy zakończyć. - Uważam, że trzeba ze sceny zejść w odpowiednim momencie i podjąć się kolejnych wyzwań - podkreślił.



Stefan Kolawiński rządzi Bochnią od 2010 roku, obecnie kończy się jego trzecia kadencja. Burmistrzem został w wieku 53 lat, dziś ma 67. I kolejnych kadencji na stanowisku burmistrza Bochni już nie będzie.



– Przesądziło o tym wiele czynników. Nie ukrywam, że miałem „domową opozycję”: żonę, która prosiła o więcej czasu dla niej i córkę, która zwracała mi uwagę, cytując słowa piosenki Perfektu, że „Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść Niepokonanym” – mówił Kolawiński w rozmowie z portalem bochniazbliska.pl. Ustępujący burmistrz zdradził, że na decyzję miało też wpływ spotkanie z dobrym znajomym podczas Orszaku Trzech Króli. - Rozmawialiśmy o planach, o przyszłości, to też była osoba związana w przeszłości z samorządem. Po miesiącu byłem na pogrzebie tego człowieka. Zrozumiałem wtedy, że muszę trochę odpuścić, odpocząć – przyznał burmistrz.

Kolawiński nie do końca chce zrezygnować z samorządu. W kwietniowych wyborach będzie walczył o mandat radnego do powiatu bocheńskiego.

Wybory samorządowe 2024. Wójtowie i burmistrzowie odchodzą, bo każda służba kiedyś się kończy

Od 2010 roku Sochaczewem na Mazowszu rządzi Piotr Osiecki. I to jego ostatnia kadencja. - Nie będę po raz czwarty ubiegał się o zaszczytną funkcję burmistrza. Stoją za tym przyczyny osobiste – powiedział burmistrz Osiecki w rozmowie z portalem sochaczew.pl