Rowerowy Poznań ma 30 lat. Jak zmieniło się w tym czasie miasto?

Gibała: Kampania samorządowa w cieniu tego, co się dzieje w Warszawie. To złe

Atmosfera w Warszawie – wojna polsko-polska i nieustanna walka – to jest coś, co przykuwa uwagę w dużo większym stopniu niż to, co mówią kandydaci do samorządu (…) Mam wrażenie, że ta kampania jeszcze się nie rozkręciła, a do wyborów 1,5 miesiąca - powiedział w rozmowie z Michałem Kolanką Łukasz Gibała, niezależny kandydat na prezydenta Krakowa.