Bogdan Wenta rezygnuje ze startu w wyborach. A prezydent Białegostoku ponownie powalczy

Tadeusz Truskolaski: jest szansa dla samorządów

We wtorek swój start w wyborach zapowiedział oficjalnie Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – Białystok to miasto najlepsze do życia. I jest to ocena naszej wspólnej pracy, bo to nie prezydent buduje miasto. Miasto budują jego mieszkańcy – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – I jeżeli mieszkańcy są zadowoleni, optymistycznie nastawieni do życia, to takie jest też miasto, które wspólnie tworzymy.

– Zmiany w Polsce po wyborach 15 października to dziś szansa dla samorządów. To szansa na ustabilizowanie ich dochodów i powrót do prawdziwej praworządności – powiedział Truskolaski.

Prezydent podziękował mieszkankom i mieszkańcom Białegostoku za zaufanie i dotychczasowe wsparcie i zapowiedział wspólne budowanie nowoczesnego miasta w prawdziwie demokratycznej Polsce.

- Dlatego będę startował w tych wyborach i zapraszam wszystkich mieszkańców do budowy koalicji na rzecz Białegostoku – powiedział prezydent Truskolaski.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia, a druga tura - 21 kwietnia. Będą w nich wybierani wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi m.st. Warszawy, gminni, powiatowi i sejmików województw.