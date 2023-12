W Krakowie nie wszystkim podoba się "Smoczy szlak". Jeden ze smoków stracił róg

Jednak smoczy szlak nie wszystkim się podoba. "Jak widać dla niektórych pojęcie 'wspólne', równa się 'niczyje'. To jeden z postawionych smoków. Stoi przy wejściu do parku Bednarskiego" – przekazał Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył zdjęcia uszkodzonego smoka. Rzeźba została pozbawiona rogu.

- Uszkodzonego smoka będzie oglądać komisja, która ustali, czy uszkodzenie było wynikiem wady produkcyjnej samej rzeźby czy aktu wandalizmu. Komisja określi również najlepszy sposób naprawy, która nastąpi w ciągu najbliższych tygodni - informował Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Z nieoficjalnych informacji przekazanych nam przez krakowskich urzędników wynika, że smok stracił swój róg z powodu działalności człowieka. – Tam nie wchodziła w grę wada techniczna – uważa jeden z urzędników.

Jak zapewniła nas Anna Latocha, z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa miasto planuje naprawę uszkodzonej rzeźby. - Współpracujemy w tym zakresie z autorem projektu, a także pomysłodawcami smoczego szlaku oraz wykonawcami figury. Trzeba pamiętać, że naprawa uszkodzonego elementu uzależniona jest również od warunków atmosferycznych (konieczna jest dodatnia temperatura, brak opadów - powiedziała.

W ostatnich tygodniach nie tylko Kraków zyskał nową atrakcję turystyczną. Własnej doczekał się też małopolski Zator, miasteczko, które znane jest z hodowli karpia.