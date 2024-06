Smoczy szlak z nowymi rzeźbami

Kilka dni temu przed jedną z krakowskich galerii handlowych odsłonięto z kolei figurkę smoka Kazimierza. Rzeźba projektu Andrzeja Mleczki dołączyła do smoczego szlaku, popularnej nowej turystycznej atrakcji powstałej z inicjatywy mieszkańców Krakowa.

Od ubiegłego roku w stolicy Małopolski powstał tzw. smoczy szlak. Tworzą go rzeźby przedstawiające różne smoki, w ramach projektu smoczego szlaku powstają nowe rzeźby, które pokazują różne profesje oraz charaktery i opowiadają o miejscach, w których się znajdują.

– Smoczy szlak to więcej niż tylko szlak turystyczny – to podróż przez lokalne historie, dziedzictwo miejsc, które kiedyś pełniły inne funkcje, a obecnie otworzyły się na mieszkańców. To projekt, który odkrywa przed nami bogactwo krakowskiego dziedzictwa – mówi Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa.

Wrocławskie krasnale w miastach partnerskich

A przechadzając się ulicami Wrocławia, trzeba uważnie patrzeć pod nogi, bo można potknąć się o… krasnoludka. Najczęściej sięgają do wysokości kolan dorosłego człowieka.

Jako pierwszy przy ul. Świdnickiej pojawił się Papa Krasnal. Było to 23 lata temu. Stoi w miejscu, gdzie w stanie wojennym odbywała się większość demonstracji Pomarańczowej Alternatywy. Po przejściu na zasłużoną emeryturę postanowił on odpocząć od polityki i osiąść we Wrocławiu.