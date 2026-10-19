Mowa o gminie Mucharz położonej w powiecie wadowickim.

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Małopolska gmina już nie będzie odbierać spod domów niektórych odpadów. Samorząd tłumaczy

Miejscowy samorząd wyjaśnia, że decyzja dotycząca zmiany zasad odbioru odpadów od mieszkańców związana jest ze wzrostem ilości tych odpadów. W czasie ustalania stawek za 2026 r. urząd brał pod uwagę dane z poprzedniego roku. Natomiast ilość niektórych frakcji odpadów znacząco się zwiększyła. Przykładowo masa odpadów wielkogabarytowych wzrosła ze 126 t w ciągu całego 2025 r. do 195,5 t w okresie od stycznia do października 2026 r.

To z kolei oznacza wyższe koszty transportu i zagospodarowania. W efekcie przy obecnie obowiązujących stawkach, zdaniem samorządu, nie można utrzymać dotychczasowego sposobu odbioru wszystkich frakcji odpadów.

Gmina Mucharz podkreśla, że nie posiada wolnych środków, które mogłaby przeznaczyć na finansowanie rosnących wydatków na odbiór śmieci. Tym samym, aby ograniczyć koszty i utrzymać dotychczasowe opłaty przynajmniej do końca tego roku, postanowiła przenieść odbiór wybranych frakcji odpadów do PSZOK.

Zmiany od 1 listopada. Te odpady mieszkańcy małopolskiej gminy będą musieli sami dostarczyć do PSZOK

W związku z decyzją samorządu mieszkańcy gminy Mucharz od 1 listopada będą musieli samodzielnie dostarczać do miejscowego PSZOK (Jaszczurowa 357, obok budynku Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) odpady z następujących trzech grup:

odpady zielone (liście, skoszona trawa i gałęzie),

odpady wielkogabarytowe (m.in. stare meble czy materace),

odzież, obuwie i tekstylia.

Warto podkreślić, że zmiany obowiązujące od 1 listopada nie obejmą bioodpadów kuchennych takich jak m.in. obierki z warzyw i owoców, suchy chleb, fusy z kawy i herbaty czy przeterminowane produkty mleczarskie.

Gmina zapowiada wsparcie dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy nieposiadających samochodu. Pomoc w transportowaniu odpadów ma być organizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Jednocześnie samorząd zachęca do zakładania przydomowych kompostowników, a także apeluje o niewyrzucanie śmieci do lasów i nad Jezioro Mucharskie.