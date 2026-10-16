– Dofinansowanie udzielane jest w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast oraz z budżetu państwa – poinformował Urząd Miasta Ciechanowa za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Dofinansowanie do OZE dla właścicieli domów w Ciechanowie

Jak poinformował we wtorek 13 października Urząd Miasta Ciechanowa, limit przewidzianych środków na pierwszy nabór to ponad 1,3 mln zł. Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 października i potrwa do 18 listopada.

Przyznany grant pokryje nawet do 85 proc. kosztów kwalifikowanych, ale jednocześnie maksymalnie 25 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie może obejmować zakup i montaż:

instalacji fotowoltaicznej do 6 kWp,

magazynu energii do 10 kWh,

pompy ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody,

pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody,

przydomowej elektrowni wiatrowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

O środki z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast mogą ubiegać się właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Ciechanowa, przy zastrzeżeniu, że w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza lub rolnicza, a składający wniosek w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymali dofinansowania na ten sam cel.

Dotacja będzie wypłacana jako refundacja poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata nastąpi dopiero po zakończeniu przedsięwzięcia i pozytywnym jego rozliczeniu.

„Przedsięwzięcia objęte naborem w 2026 r. będą mogły być rozliczane dopiero w 2027 r. W 2027 i 2028 r. zostaną ogłoszone kolejne dwa nabory o tożsamym zakresie i zasadach” – poinformował Urząd Miasta Ciechanowa.

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi w blokach

Urząd Miasta Ciechanowa ogłosił również, że od 19 października do 18 listopada potrwa inny nabór wniosków, w którym będzie można ubiegać się o wsparcie przy wymianie okien lub drzwi wejściowych do mieszkań w blokach wielorodzinnych.

Dofinansowanie także będzie możliwe w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Limit funduszy przewidzianych w tym naborze wynosi 450 tys. zł.

W przypadku bloków granty obejmą również do 85 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu, jednak maksymalnie 6 tys. zł. Środki wypłacane będą w formie refundacji.

Przy tym wsparciu, podobnie jak w przypadku OZE, rozliczenie przedsięwzięć objętych naborem w 2026 r. będzie możliwe dopiero w 2027 r., zgodnie z terminami określonymi w zawieranych umowach. Natomiast w 2027 i 2028 r., jak podały władze Ciechanowa, zostaną ogłoszone kolejne dwa nabory o identycznym zakresie i zasadach.