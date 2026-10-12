Jak donosi serwis bielsko.info, w ślad za samorządami takimi jak Świętochłowice, Bielsko-Biała bierze pod lupę możliwość wdrożenia inteligentnych pojemników na śmieci w zabudowie wielorodzinnej. System opiera się na elektronicznej autoryzacji: mieszkaniec otwiera kontener za pomocą zindywidualizowanej karty lub aplikacji, co pozwala na pełną rejestrację użycia.

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Kluczowym elementem infrastruktury są wbudowane czujniki zapełnienia. Raportując stan pojemników w czasie rzeczywistym, pozwalają one firmom komunalnym elastycznie planować trasy śmieciarek w oparciu o faktyczne zapotrzebowanie, odchodząc od sztywnych, często nieefektywnych harmonogramów. Zaawansowane warianty systemu dostarczają również danych o strukturze odpadów i pozwalają na rygorystyczny monitoring jakości segregacji.

Proponowany pilotaż na jednym z osiedli miałby udowodnić, czy technologia realnie uszczelnia system i zapobiega procederowi podrzucania śmieci tam, gdzie z powodu anonimowości mieszkańców najtrudniej wyegzekwować przepisy. Precyzyjna analityka mogłaby w dłuższej perspektywie znacząco zoptymalizować koszty całego systemu odpadowego w mieście.

Wiążące decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Bielski ratusz musi najpierw odpowiedzieć na pytania o opłacalność przedsięwzięcia, szacowane koszty wdrożenia na testowym osiedlu oraz perspektywy pozyskania na ten cel środków zewnętrznych.

Jak informuje bielsko.info, pomysłodawcą przeprowadzenia pilotażu opisywanego rozwiązania w Bielsku-Białej jest radny Roman Matyja.