O sprawie informuje miasto za pośrednictwem swojej strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

Reklama Reklama

Chorzów testuje nowy model selektywnej zbiórki bioodpadów. Mieszkańcy otrzymali specjalne pojemniki

W ramach pilotażu zarządcy nieruchomości otrzymali bezpłatnie ok. 4 tys. oznakowanych pojemników o pojemności 6 litrów, które następnie trafiły do mieszkańców wybranego obszaru Chorzowa.

Pojemniki są odpowiednio oznakowane i zawierają czytelne informacje dotyczące tego, co można do nich wrzucać, a czego nie wolno. Dodatkowo wraz z pojemnikami mieszkańcy otrzymali ulotki z zasadami prawidłowej segregacji odpadów oraz wyjaśnieniem, dlaczego warto segregować odpady kuchenne.

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Miasta Chorzów, PTS ALBA Sp. z o.o. oraz Bioodpady.pl Sp. z o.o. Pilotaż ma na celu stworzenie skutecznych rozwiązań, które wspierają selektywną zbiórkę bioodpadów kuchennych pochodzących z gospodarstw domowych znajdujących się w zabudowie wielorodzinnej.

Pilotażowy program w Chorzowie. Miasto chce sprawdzić, czy umożliwi zwiększenie selektywnej zbiórki bioodpadów

Chorzów chce sprawdzić, czy program polegający na rozdawaniu pojemników na bioodpady kuchenne oraz towarzysząca mu kampania edukacyjna umożliwią zwiększenie selektywnej zbiórki bioodpadów.

W trakcie pilotażu prowadzona będzie szeroka kampania informacyjno-edukacyjna. Jej celem będzie uświadomienie mieszkańcom, jak ważna jest właściwa segregacja bioodpadów. Miasto chce pokazać, że ma ona kluczowe znaczenie dla środowiska, gospodarki odpadami oraz osiągania wymaganych poziomów recyklingu przez gminy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania świadomości mieszkańców zarówno przed rozpoczęciem działań, jak i po ich zakończeniu. Ponadto miasto zapowiedziało monitoring ilości zbieranych odpadów, obserwację jakości segregacji, a także raport końcowy zawierający rekomendacje dla samorządów.

Władze liczą na to, że pilotaż przyniesie znaczące korzyści nie tylko dla Chorzowa. „Efektem pilotażu będzie nie tylko możliwość zwiększonej selektywnej zbiórki bioodpadów na wybranym obszarze objętym projektem, jak również stworzenie praktycznych wytycznych, które mogą zostać wykorzystane przez inne miasta i gminy zainteresowane rozwojem nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Pozyskane doświadczenia i otrzymane dane pomogą w budowaniu bardziej efektywnych, przyjaznych mieszkańcom i środowisku rozwiązań, wspierających realizację celów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transformacji klimatycznej” – informuje miasto.