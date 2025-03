Tanio już było. Coraz wyższe opłaty za wywóz śmieci

Na zmianę cen muszą się też przygotować mieszkańcy Warszawy. Do końca września obowiązują obniżone w ub. roku stawki 60 zł zamiast 85 zł za gospodarstwo domowe w bloku czy wieżowcu oraz 91 zł zamiast 107 zł w domach jednorodzinnych. Na razie nie ma jeszcze informacji - czy od października będą obowiązywały stawki uchwalone w ub. roku, czy też opłaty pójdą jeszcze bardziej w górę.

Rosną wydatki, rosną ceny. Z czego wynikają podwyżki opłat za śmieci

Urzędnicy z Olsztyna podkreślają, że system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje szereg kosztów. A chodzi m.in. o sam odbiór i zagospodarowanie odpadów, zakup i utrzymanie pojemników dla mieszkańców obsługiwanych przez gminę, funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – zarówno stacjonarnego, jak i mobilnego, działania edukacyjne oraz koszty administracyjne. - Aby zapewnić sprawne działanie systemu, konieczne jest dostosowanie opłat do rosnących wydatków - przekonuje Urząd Miasta Olsztyna.

Z kolei władze Lublina tłumaczą, że podwyżka wynikała z rosnących kosztów systemu gospodarowania odpadami, spowodowanych wzrostem cen zagospodarowania odpadów, paliw, energii i wynagrodzeń. - Analizy finansowe wykazały, że dotychczasowe wpływy z opłat nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu, co wymusiło korektę stawek – podkreślał lubelski samorząd.

Według danych GUS z ubiegłego roku - w 2022 roku przeciętny Polak wytworzył 355 kg odpadów komunalnych. Jest to spadek o 5 kg w stosunku do roku 2021, kiedy to każdy z nas wyrzucił do kosza aż 360 kg odpadów oraz wzrost o 13 kg w stosunku do roku 2020, w którym wytworzyliśmy średnio 342 kg śmieci na osobę.