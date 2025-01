Kolejne miasta podnoszą opłaty za wywóz śmieci

W gminie Grudziądz od stycznia opłata za odpady wynosi 45 zł od osoby. To o 11 zł więcej niż obecnie, czyli wzrost o ponad 32 proc. Stawka 45 zł za osobę jest jedną z najwyższych, licząc od osoby, w skali kraju. Tyle samo płacą mieszkańcy gminy Długołęka. A mieszkańcy Kłodzka płaca aż 46 zł.

Najpierw podwyżka, potem zmiana systemu naliczania opłat

Podwyżki czekają mieszkańców Lublina. Od marca wzrosną stawki za wywóz odpadów, a od lipca zmieni się sam sposób naliczania opłat. Będzie uzależniony od zużycia wody.

Miasto podwyższa opłaty, by uszczelnić systemu odbioru odpadów. - Obecnie deklarację śmieciową w Lublinie złożyło ok. 290 tysięcy osób, a według GUS mamy 340 tysięcy mieszkańców. Za te brakujące 50 tysięcy ludzi płacą zarejestrowani w systemie. Podstawą do weryfikacji liczby osób zarejestrowanych w danym lokalu będzie zużycie wody. To jest bardziej sprawiedliwe – tłumaczył Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina.