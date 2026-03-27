Z tego artykułu się dowiesz: Z jakich powodów wojewoda zaskarżył wyrok WSA dotyczący Strefy Czystego Transportu?

Które zapisy uchwały o SCT zostały zakwestionowane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny?

Jakie podstawy prawne uzasadniają skargę kasacyjną wojewody?

Jakie reakcje wywołała decyzja wojewody wśród samorządów?

– Decyzja wojewody o złożeniu kasacji do NSA jest dzisiaj policzkiem dla wszystkich krakowian, którzy już od następnego tygodnia mogliby stać się beneficjentami pierwszych korekt w strefie czystego transportu – uważa Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar zdecydował się na skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po tym, jak WSA w Krakowie częściowo uchylił uchwałę dotyczącą SCT.

Uchwała łamie wolności mieszkańców Małopolski?

Wojewoda podkreślił, że decyzja została podjęta po konsultacjach prawnych oraz rozmowach z samorządowcami z regionu. – Ta decyzja nie jest przeciwko komukolwiek, ta decyzja jest za równością, za sprawiedliwością, za równym traktowaniem wszystkich obywateli – mówił Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda w skardze domaga się uchylenia wyroku w całości, wskazując głównie na naruszenie w uchwale przez Radę Miasta Krakowa zasady równości i zakazu dyskryminacji. WSA w Krakowie, rozpatrując skargę wojewody, stwierdził nieważność niektórych zapisów uchwały. Zastrzeżenia sądu wzbudziła przede wszystkim definicja mieszkańca Krakowa, która opierała się na kryterium zameldowania i płacenia podatku dochodowego w mieście. Sąd uznał, że o byciu mieszkańcem decyduje faktyczne zamieszkanie na terenie gminy.

Kolejny unieważniony zapis dotyczył zwolnienia z opłat jedynie pacjentów korzystających z publicznych placówek medycznych, z pominięciem osób korzystających z prywatnych usług zdrowotnych. Sąd nie podzielił jednak kluczowego zarzutu wojewody dotyczącego nierównego traktowania właścicieli pojazdów spoza Krakowa. Mieszkańcy miasta posiadający takie same pojazdy zostali z tych kosztów zwolnieni.

Część samorządów wspiera wojewodę, Kraków krytykuje

Z decyzji wojewody zadowoleni są samorządowcy z Małopolski. Tomasz Gwizdała, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia, tłumaczy, że mieszkańcy sprzeciwiają się SCT, bo do Krakowa dojeżdżają do pracy, szkół i lekarzy. – Takie zmiany powinny uwzględniać głos wszystkich mieszkańców Małopolski – także tych spoza Krakowa. Trzeba pamiętać, że funkcjonowanie miasta nie może ograniczać praw ludzi mieszkających w całym regionie – dodał.

Zupełnie inną perspektywę prezentuje prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który podkreśla, że jest decyzją wojewody bardzo rozczarowany. – Nie jestem w polityce od wczoraj, rozumiem, że dla pana wojewody istotny jest polityczny i partyjny uzysk z „krakowskiego obwarzanka”. Liczyłem jednak, że w tej sprawie – tak ważnej dla wszystkich – pan wojewoda wzniesie się ponad partyjne interesy. Tak się jednak nie stało, a ucierpią na tym mieszkańcy Krakowa – przekazał Miszalski.

Podkreślił też, że mimo kasacji, władze miasta będą kontynuować działania na rzecz poprawy jakości powietrza. – Po naszej stronie nie zmienia to jednak rzeczy podstawowej, dalej pracujemy nad wprowadzeniem całościowej korekty SCT, a zmiany, które nie wejdą od przyszłego tygodnia, zostaną włączone do pakietu wielkiej korekty – zapewnia prezydent Krakowa.

Do czasu rozpoznania kasacji przez NSA obowiązujące zasady funkcjonowania strefy pozostają bez zmian. Zdaniem ekspertów, sprawa może stać się precedensem w zakresie relacji między samorządem a organami nadzoru wojewody w Polsce.

Zasady funkcjonowania SCT w Krakowie

Strefa czystego transportu obowiązuje w Krakowie od 1 stycznia 2026 r. Kierowcy pojazdów niespełniających określonych norm emisji spalin muszą uiszczać opłaty za wjazd do strefy. Mieszkańcy Krakowa, którzy nabyli samochód przed 26 czerwca 2025 r., są zwolnieni z tych opłat.

Bezpłatny wjazd do strefy mają pojazdy spełniające normy emisji spalin określone w uchwale: dla aut benzynowych i LPG jest to co najmniej norma Euro 4 lub produkcja od 2005 r., a dla diesli – co najmniej Euro 6 (auta osobowe i ciężarowe) lub produkcja nie wcześniej niż w 2014 r. (osobowe) i 2012 r. (ciężarowe).