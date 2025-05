Podróż na szelkach. Samorządy kupują nowe trolejbusy

Gdynia będzie musiała dołożyć natomiast do budowy infrastruktury do ładowania elektrobusów - tu udało się uzyskać 50 proc. dofinansowania.

Nowe trolejbusy trafią do Gdyni w przyszłym roku. - Będą to pojazdy z napędem bateryjnym, który będzie miał około 91 kWh, a więc z największymi bateriami, jakie posiadamy tutaj na zajezdni. Dzięki temu będą one mogły pokonać ok. 50 km bez sieci trakcyjnej – mówi Piotr Małolepszy, prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.

Tychy czekają na dostawę, a Lublin myśli o inwestycjach

Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest 30 trolejbusów, z czego dwa są elektrobusami, czyli mogą pokonywać odcinki bez podłączenia do sieci trolejbusowej. Jeżdżą one na ośmiu liniach na terenie Tychów. A teraz komunikację trolejbusową w Tychach czeka rewolucja.

Pod koniec zeszłego roku została podpisana umowa na dostawę osiemnastu nowych trolejbusów. To największa w historii Tyskich Linii Trolejbusowych wymiana taboru. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Środki z KPO pokryją 100 proc. kosztów zakupu nowych trolejbusów, czyli niemal 50 mln złotych. Dostawy rozpoczną się jesienią tego roku.

Czytaj więcej Transport Zwolniło tempo inwestycji w miejskie autobusy elektryczne W 2025 roku jeszcze nie uda się go przyspieszyć. Za to w roku 2026 wzrost zamówień wymusi zmiana...

Do zakupu nowych trolejbusów szykuje się Lublin, który ma w swojej flocie 99 takich pojazdów. Na co dzień kursują na 13 liniach. - Ostatnia partia nowych trolejbusów dotarła do Lublina w 2021 r. Zakup tego taboru był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju - mówi Monika Fisz z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.