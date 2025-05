Miasta bez kolei są wykluczone komunikacyjnie. Ale sytuacja powoli się poprawia

Ostatni pociąg pasażerski przyjechał do Siemianowic Śląskich w 1968 roku. – Informację o planach rozbudowy sieci kolejowej w regionie uzyskaliśmy kilka lat temu od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która w swojej strategii rozwoju uwzględniła rozbudowę Kolei Metropolitalnej – mówi Alina Kucharzewska, rzecznik UM w Siemianowicach Śląskich.

Zaplanowano połączenie, które wykorzystywałoby istniejącą infrastrukturę, a mianowicie linię kolejową nr 161 (Katowice Szopienice Północne–Chorzów Stary). Aktualnie linia ta służy wyłącznie do przewozów towarowych, a punkty obsługi pasażerskiej zostały zlikwidowane. – W układzie docelowym zaproponowane zostały połączenia Oświęcim–Mysłowice–Siemianowice Śląskie–Bytom–Zabrze–Gliwice, a także Katowice–Siemianowice Śląskie–Bytom–Tarnowskie Góry – mówi Alina Kucharzewska. I dodaje, że ostatnie rozmowy z GZM, która pilotuje cały projekt, odbyły się w zeszłym roku.

Na razie pracują nad studium

Największe szanse na w miarę szybkie przywrócenie pociągów pasażerskich ma Bełchatów, który połączenie kolejowe z Piotrkowem Trybunalskim utracił w latach 90. ub. wieku. – Władze miasta zabiegają o jego przywrócenie od 2020 roku w związku z projektem „Kolej+” – mówi Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa.

Zmodyfikowana i zelektryfikowana ma być linia kolejowa nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski–Bełchatów–Zarzecze (34 km) z ok. 7-kilometrowym wydłużeniem do Bogumiłowa. – Obecnie jest to na etapie projektowania. Umowa na prace projektowe i przyszły nadzór autorski podpisana została w lipcu 2023 roku. Jej wartość to 15,5 mln zł – mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Dokumentacja ma być gotowa w I kwartale 2026 roku, a prace budowlane zaplanowano na lata 2027–2029.

A co z połączeniami w innych miastach, podobnych do Łomży? Jak przypomina Anna Szumańska, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury, Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku miał charakter konkursowy i to samorządy zgłaszały propozycje projektów inwestycyjnych linii kolejowych. – Nie zostały zgłoszone projekty dotyczące przywrócenia połączeń do Piekar Śląskich i Siemianowic Śląskich. A projekty dotyczące przywrócenia połączeń kolejowych do Jastrzębia-Zdroju oraz Bełchatowa są obecnie na etapie opracowania dokumentacji projektowej – przekazał nam resort.