Jak mIasta ułatwiają mieszkańcom sprawdzenie stanu technicznego rowerów

– Kawiarenki powstały dzięki inicjatywie i wsparciu Fundacji Veolia, która zaoferowała chętnym odpowiedni instruktaż i podręczniki, konsultacje i wsparcie merytoryczne, a także granty i zapasy kawy – podsumowuje Żabierek.

Serwisy na miejskich wydarzeniach rowerowych

Od kwietnia w stolicy znów działają samoobsługowe stacje napraw rowerów. Oferują one zestaw narzędzi i pompkę rowerową na wszystkie rodzaje zaworów. W zależności od modelu stacji, możliwe jest też zawieszenie roweru w specjalnym uchwycie na czas naprawy. – Korzystanie ze stacji jest bezpłatne – podkreśla stołeczny ratusz.

Jeśli rowerzysta na trasie nie potrafi sam dokonać szybkiej i niezbędnej naprawy, może skorzystać z instrukcji obsługi dostępnej po zeskanowaniu smartfonem QR CODE na urządzeniu – radzą warszawscy urzędnicy. Listę serwisów można znaleźć na stronie: mapa.um.warszawa.pl.

We Wrocławiu jest 27 stacji do naprawy i przeglądu rowerów. Są bezpłatnie dostępne na terenach TBS Wrocław w całym mieście. – Mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy. Przy każdej możliwej okazji współpracujemy też z przedstawicielami serwisów rowerowych, tak by np. podczas wydarzeń miejskich mieszkańcy mogli sprawdzić stan swoich rowerów – mówi Joanna Urbańska-Jaworska z biura prasowego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.