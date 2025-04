Tychy budują rowerową autostradę do Katowic

Według Jacka Barańskiego, zastępcy dyrektora ds. technicznych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, przedsięwzięcie jest bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać. - Konieczna będzie m.in. przebudowa istniejących zjazdów, modernizacja przystanków komunikacji miejskiej, skrzyżowań z drogami publicznymi, oraz przebudowa ul. Katowickiej. Zamontowane zostaną też ekrany akustyczne – wylicza Barański.

Oddzielić ruch rowerowy od pieszego

Tyski odcinek velostrady powinien być gotowy w pierwszym kwartale 2027 r. Budowany jest w innym systemie niż ten, który powstanie na terenie Katowic. Pierwszym etapem było bowiem opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, który docelowo ma m.in. przyspieszyć proces projektowania. Wykonawca inwestycji będzie ją zarówno projektował jak i budował.

Z kolei w Katowicach na budowę trasy będzie osobny przetarg. Jesienią ub. roku GZM ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji technicznej katowickiej części trasy, która będzie liczyć ok. 6 km. Zostanie podzielona na dwa odcinki: pierwszy o długości ok. 2,2 km ma prowadzić od Giszowca, po wschodniej stronie DK86 do ul. Solskiego. Drugi odcinek o długości ok. 3,9 km pobiegnie od przejścia podziemnego przy ul. Solskiego na terenie dzielnicy Murcki w rejon ronda przy ul. Kołodzieja i ul. Bielskiej. Dalej trasa przejdzie kładą przez łącznice DK 86 i przez Park Murckowski, a następnie skręci w ul. Żubrów Murckowskich. Na końcowym etapie velostrada częściowo pobiegnie pasem dawnej linii kolejowej równolegle do DK 86, terenem porośniętym w znacznym stopniu drzewami.

GZM mocno stawia na rozwój infrastruktury, która oddzieli ruch rowerowy od pieszego i samochodowego. Opracowane zostały dokumenty dotyczące szkieletu sieci dróg rowerowych oraz wytycznych, które pozwolą ujednolicić trasy rowerowe na terenie aglomeracji. W rezultacie drogi rowerowe nie będą spełniać jedynie funkcji rekreacyjnej, a staną się elementem zrównoważonego miejskiego transportu.