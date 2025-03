Masowa awaria autobusów wodorowych w Poznaniu. Diesle znów na ulicach

Poznań już na początku dekady planował budowę wodorowej floty autobusów. W lutym 2021 r. wysłał do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu 84 pojazdów napędzanych wodorem, a w dwa miesiące później kończył przyjmowanie zgłoszeń firm, które będą mogły starać się o kontrakt na dostawy wodoru oraz budowę i obsługę serwisową stacji tankowania. Wodorowce miały się pojawić w mieście w latach 2022 – 2025.

- Wierzymy, że wodór to przyszłość transportu publicznego. Pojazdy, w których będzie wykorzystywany jako paliwo, mogą stać się alternatywą dla autobusów z silnikami spalinowymi, a w przyszłości nawet elektrycznych autobusów bateryjnych - deklarował Wojciech Tulibacki, prezes poznańskiego MPK. Rok później ograniczono plany.

Na 150 autobusów z napędem alternatywnym zarejestrowanych w Polsce w pierwszej połowie 2024 r. tylko niewielką część stanowiły te napędzane wodorem. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, tego rodzaju pojazdów w miejskim transporcie przybywa znacznie wolniej, niż zakładano. W styczniu 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informując o rozpoczęciu konsultacji społecznych Polskiej Strategii Wodorowej zapowiadało, że w 2025 r. w Polsce będzie jeździć 500 autobusów krajowej produkcji napędzanych wodorem, a w roku 2030 miało ich być cztery razy więcej.

Jakie są ograniczenia autobusów napędzanych wodorem?

Ale nie oznacza to, że samorządy chcą rezygnować z wodorowców: wciąż stanowią one znacznie wygodniejszą (przez dużo większy zasięg i o wiele krótsze tankowanie), choć zdecydowanie droższą alternatywę dla autobusów elektrycznych. Problemem pozostają wciąż wysokie ceny wodoru oraz konieczność budowy dedykowanych stacji z paliwem. Dlatego część autobusów wodorowych jeździ w miastach wciąż w ramach testów. Inne pojazdy – jak np. zamówione przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię – zostaną dopiero dostarczone do przewoźników.

Autobus wodorowy przynosi znaczące korzyści. Może przejechać nawet 350 km na jednym tankowaniu, które trwa tylko kilka minut. Jest przy tym niezwykle cichy - posiada wszystkie zalety napędu elektrycznego, jak brak wibracji i niski poziom hałasu. Wodór pod ciśnieniem gromadzony jest w zbiornikach na dachu. Ogniwa paliwowe pełnią funkcję „elektrowni”. Prąd napędza pojazd, a jedynymi produktami reakcji w ogniwie są ciepło oraz para wodna.