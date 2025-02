W województwie śląskim powstaną dziesiątki kilometrów nowych tras rowerowych

Rozpoczął się także przetarg, którego celem jest zaprojektowanie odcinka od Ronda Kani do ulicy Chorzowskiej. W planach na najbliższe tygodnie jest uruchomienie postępowań przetargowych na projekty kolejnych trzech dróg rowerowych.

Nowe ścieżki rowerowe w województwie śląskim: Nie chodzi tylko o rekreację

To kolejne przedsięwzięcia mające sprawić, by drogi rowerowe nie spełniały jedynie funkcji rekreacyjnej, a stawały się też elementem zrównoważonego miejskiego transportu. W ostatnich 10 latach Katowice wybudowały przeszło 55 kilometrów infrastruktury rowerowej wartej ok. 70 mln zł. Tylko w 2024 r. miasto zainwestowało w jej rozwój blisko 29 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na budowę pierwszej na terenie regionu velostrady. - To nie tylko nowe drogi rowerowe, ale też infrastruktura towarzysząca, jak stojaki rowerowe czy samoobsługowe stacje napraw, poprawiające komfort i bezpieczeństwo poruszania się po mieście rowerem. To też zachęta dla mieszkańców do częstszego korzystania z tego najbardziej ekologicznego środka transportu – mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.



Planowane trzy nowe drogi rowerowe mają znacznie ułatwić poruszanie się rowerem po mieście. Pierwsza z nich to licząca ok. kilometra trasa wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwnej, która połączy istniejącą sieć dróg rowerowych północno-wschodnich dzielnic miasta z popularnym ośrodkiem rekreacyjnym Bugla. Kolejna to rozbudowana trasa w dzielnicach Piotrowice – Ochojec oraz Ligota–Panewniki, gdzie niemal dwukilometrowy odcinek prowadzić będzie wzdłuż ulic Armii Krajowej i Piotrowickiej, od skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Jankego do skrzyżowania Piotrowicka – Słupska – Poleska. Wreszcie trzeci projekt dotyczy budowy drogi dla rowerów i pieszych w rejonie ul. Szadoka, który umożliwi połączenie z trasami rowerowymi nr 2 i 122, przebiegającymi w tym rejonie, a także z nowym przystankiem kolejowym, jaki powstanie w ramach przebudowy linii kolejowej E65.

Velostrada połączy Katowice z Tychami. W przyszłości również z Sosnowcem?

Duże przedsięwzięcie przygotowuje także Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). To budowa velostrady nr 3 mającej połączyć Katowice z Tychami. W końcu ubiegłego roku wybrano firmę do opracowania szczegółowej koncepcji technicznej trasy. Ta metropolitalna droga rowerowa, łącząca oba miasta, będzie liczyć docelowo niemal 11 km i połączy je w sposób optymalny. Dotychczas na tej trasie nie powstało połączenie dla rowerzystów, a jazda rowerem po zatłoczonej drodze krajowej 86, prowadzącej w Beskidy, jest niemożliwa. Katowicki odcinek ma liczyć ok. 6 km (docelowo 8 km), a tyski – 3 km. Większość trasy ma przebiegać w linii prostej i można będzie ją pokonać w ciągu godziny.