Mniej papierowych biletów. Nowe technologie w komunikacji miejskiej

Podobny system chce też wdrożyć Warszawa. - Obsługę systemu zapewnią zdalny internetowy portal pasażera, aplikacja mobilna lub tradycyjne kanały obsługi. Nadal będą mogły być używane Karty Miejskie i bilety papierowe z kodem QR, a nie, jak obecnie, z paskiem magnetycznym - przekazał stołeczny ratusz.

Reklama

W Krakowie są już nowe biletomaty

Cyfryzacja coraz bardziej rozpycha się w komunikacji miejskiej. W Krakowie można korzystać z e-biletów na przejazd autobusem. - Chcąc kupić bilet, wystarczy zbliżyć do urządzenia kartę płatniczą, telefon lub zegarek z funkcją płatności. Urządzenie przypisuje zakupiony bilet do konkretnej karty płatniczej lub w przypadku urządzeń elektronicznych do wirtualnej karty w systemie sprzedaży biletów, szyfrując go w sposób zapewniający bezpieczeństwo transakcji - mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.

Dodaje, że taki bilet nie jest zapisywany na nośniku, którym kupowaliśmy bilet, a jedynie przypisany zostaje w systemie. E-biletomat nie wydaje biletu w formie papierowej.

Czytaj więcej Transport Jak od lutego zmieniła się strefa płatnego parkowania w Warszawie? Zmiany w strefach płatnego parkowania niestrzeżonego w stolicy i w Poznaniu. Szczecin kupi dwa systemy mobilnej kontroli opłat. Ogłoszono na nie przetarg.

Jak wygląda kontrola takich biletów cyfrowych? - Przykłada się kartę płatniczą do czytnika kontrolerskiego. Kontroler nie ma dostępu do jej danych – karta służy jedynie do potwierdzenia posiadania biletu identyfikując przypisany do nośnika pasażera bilet w systemie sprzedaży - podają krakowscy urzędnicy.