Miasta stawiają na tramwaje. Wielkie wydatki na budowę nowych linii

O budowie linii tramwajowej na Psie Pole mówi się we Wrocławiu od kilku lat. W końcu władze miasta przedstawiły teraz dwa warianty planowanej trasy. Z analiz wynika, że najkorzystniejszy ich przebieg będzie się rozpoczynał na skrzyżowaniu al. Brücknera z ulicami Kwidzyńską i Toruńską, a dalej wzdłuż alei Brücknera do ul. Bolesława Krzywoustego i przez nowy most nad Widawą.

Pętla powstanie przy Cmentarzu Kiełczowskim. Jak dojedzie do niej tramwaj z Krzywoustego? Są dwa warianty. Pierwszy to trasa bliżej Widawy, omijająca Psie Pole od południa, wzdłuż obwodnicy osiedla (tzw. ul. Nowolitewskiej), a potem w kierunku Litewskiej. Drugi - linia wzdłuż Alei Jana III Sobieskiego do ronda Lotników Polskich, a potem wzdłuż Kiełczowskiej.

Jak podał wrocławski ratusz, każdy z wariantów to blisko sześć km trasy tramwajowej i 12 przystanków. Do obsługi każdego z wariantów potrzeba 12 tramwajów, a szacowane koszty inwestycji to 830 milionów złotych, bez wykupu gruntów oraz zakupu taboru.

Jeszcze w tym roku mają się odbyć konsultacje społeczne w sprawie przebiegu trasy. Po nich ogłoszony zostanie przetarg na stworzenie koncepcji. A gdy dokument powstanie miasto wyłoni biuro, które wykona dokumentację projektową. - Jeśli wszystkie procesy przebiegać będą płynnie, to przetarg na budowę linii tramwajowej będzie mógł zostać ogłoszony za trzy, cztery lata - zapowiada wrocławski ratusz.