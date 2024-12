Droższe płatne parkowanie w miastach. Zmiany mocno zabolą kierowców

Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, zapewniał, że główny powód podwyżek nie jest fiskalny, bo o wzrost cen wnioskowały rady dzielnic, które dostrzegły problem wyraźnego spadku rotacji w strefach płatnego parkowania. - Ceny nie zmieniały się od połowy 2020 roku, a to spowodowało narastający problem braku wolnych miejsc do parkowania. Kiedyś kierowca starał się załatwić swoje sprawy w ciągu godziny - dzisiaj zostawia auto na dwie czy trzy godziny, bo nie jest to obecnie znaczący wydatek - zauważają gdańscy urzędnicy.

Także szczecińscy radni zdecydowali się podwyższyć opłaty w Strefie Płatnego Parkowania. Na Starym Mieście powstanie jeszcze droższa Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, a parking na Jasnych Błoniach od strony ul. Piotra Skargi stanie się Płatnym Parkingiem Niestrzeżonym.

Rozszerzona zostanie podstrefa A. Pierwsza godzina nie będzie tam już kosztować 3,60 zł, tylko 4,40 zł. Abonament miesięczny - to 300 zł (teraz jest 240 zł). Drożej będzie również w podstrefie B, gdzie opłaty wzrosną z 2,80 zł do 3,60 zł, a abonament miesięczny podrożeje z 150 zł do 200 zł. Zmiany w cenniku opłat w Szczecinie wejdą w życie z dniem 1 maja 2025 roku.