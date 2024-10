Tramwaj do Wilanowa już wozi pasażerów. Przyspiesza budowa kolejnej trasy

To zarazem jeden z najdłuższych odcinków linii tramwajowych w kraju. Nowo uruchomiony odcinek trasy tramwajowej wzdłuż ulic Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej – od skrzyżowania ze Spacerową do Miasteczka Wilanów – liczy 6,5 km. Po drodze tramwaj zatrzymuje się na 12 nowych przystankach.

Reklama

Gigantyczna inwestycja kosztująca ponad miliard złotych umożliwia dotarcie do śródmieścia Warszawy w pół godziny. Z Wilanowa wyruszają dwie linie tramwajowe: 14 – prowadząca do Politechniki i na Ochotę oraz 16, która dowozi pasażerów na Marszałkowską, a dalej do ronda Radosława i pętli Piaski (połowa kursów na skróconej trasie do Muranowskiej). Tramwaje linii 14 odjeżdżają w godzinach szczytu co 8 minut, a linii 16 – co 4 min. W ciągu godziny przewidziano więc 22-23 odjazdy.

Tramwaj do Wilanowa uruchamiano etapami

Budowa tramwaju do Wilanowa jeszcze całkowicie się nie zakończyła. Docelowe czasy przejazdu zostaną wprowadzone po zakończeniu wszystkich prac w pasie drogowym. - Dziś tramwaje poruszają się obok budowy. Na trasie do Wilanowa wciąż obowiązują czasowe organizacje ruchu, z tymczasowymi przejściami czy przejazdami przez torowisko. Po zakończeniu prac zostaną wprowadzone na skrzyżowaniach priorytety dla tramwajów, co znacząco skróci czas przejazdu – informują Tramwaje Warszawskie.

Czytaj więcej Transport W miastach powstają nowe połączenia tramwajowe. Tramwaj już dojechał do Wilanowa Już za kilka dni rozpocznie się budowa kolejnego odcinka tunelu tramwajowego przy Dworcu Zachodnim w Warszawie, dlatego w nocy z 18 na 19 października zmieni się organizacja ruchu w tej części Alej Jerozolimskich. Podobnych inwestycji nie brakuje też w innych miastach.

Przedsięwzięcie uruchamiano etapami. We wrześniu 2023 r. tramwaje wróciły na Puławską, gdzie – na skrzyżowaniu z Goworka – powstały nowe rozjazdy. W maju 2024 r. tramwaje pojechały ulicami Goworka, Spacerową i Gagarina do krańca Sielce. Teraz oddano najdłuższy odcinek – do Wilanowa, a w połowie 2025 r. tramwaje dojadą ul. Św. Bonifacego do pętli Stegny. Natomiast zakończenie zasadniczych robót drogowych w ciągu Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej nastąpi na przełomie trzecie i czwartego kwartału 2025 r.