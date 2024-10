W miastach powstają nowe połączenia tramwajowe. Tramwaj już dojechał do Wilanowa

W stolicy kończy się budowa linii tramwajowej do Wilanowa. - Po raz pierwszy skład dojechał do przystanku końcowego przy ul. Branickiego. Na razie jest to pojazd pomiarowy, kontrolujący stan sieci trakcyjnej, ale już za kilka tygodni, po zakończeniu skomplikowanych testów, mieszkańcy Warszawy pojadą tramwajem z centrum do Wilanowa – zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Warszawa: Tramwaje pojadą ukryte w tunelu

Wykonawca trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego przymierza się do rozszerzenia frontu robót i za kilka dni ma rozpocząć budowę tunelu tramwajowego – na przecięciu przez Aleje Jerozolimskie. Powstały już „przewiązki” między jezdniami, co umożliwi zamknięcie od nocy z 18 na 19 października jezdni południowej – w kierunku centrum – przy Dworcu Zachodnim.

Kierowcy pojadą w obu kierunkach jezdnią północną. Będą tu trzy pasy w każdą stronę – po dwa pasy ogólnodostępne i buspasy. Przejście podziemne pod Alejami Jerozolimskimi będzie czynne, ale zamknięte zostaną jedne ze schodów prowadzących do niego po stronie parku.

Autobusy w obu kierunkach pojadą buspasami wytyczonymi na północnej jezdni. Przystanek dla linii jadących w kierunku Włoch i Woli nie zmieni lokalizacji. Przystanek w kierunku centrum zostanie przesunięty nieco dalej, w kierunku ulicy Sokołowskiego „Grzymały”.