W złym stanie prawie połowa dróg w Polsce. Nowy raport

Jak te oceny przekładają się na stan sieci drogowej w kilometrach? Otóż w stanie dobrym na koniec ubiegłego roku było 14 tys. km, w niezadowalającym 6,1 tys. km, a w stanie złym 3,4 tys. km. Te ostatnie wymagają przeprowadzenia różnego rodzaju pilnych remontów. GDDKiA podkreśla, że na przestrzeni ostatnich 20 lat ogólny stan nawierzchni drogowych – z pewnymi wahaniami – systematycznie poprawiał się. Jednak na koniec ubiegłego roku odsetek dróg w stanie dobrym minimalnie się zmniejszył.

Jak wygląda stan dróg w poszczególnych regionach kraju?

Największy odsetek dróg w dobrym stanie odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 78,4 proc., przy czym niewiele ustępuje mu województwo podlaskie, gdzie tej odsetek wyniósł na koniec 2023 r. 77,8 proc. Nieźle wypadło Pomorskie z udziałem dróg w dobrym stanie na poziomie 68,6 proc., niewiele gorzej Podkarpacie – 61,7 proc., a także województwo lubelskie – 61,3 proc.

Podlasie miało zarazem najmniejszy w kraju odsetek dróg w złym stanie – zaledwie 4,9 proc., a Pomorze Zachodnie tylko 5,8 proc. Na drugim końcu tabeli, z największą ilością dróg w stanie złym w stosunku do wielkości regionalnej sieci, znalazło się województwo lubuskie – 25,9 proc., następnie dolnośląskie – 20,8 proc., łódzkie – 20 proc., śląskie – 17,1 proc. oraz kujawsko-pomorskie – 17,1 proc. W odniesieniu do województwa małopolskiego oraz śląskiego należy podkreślić, że miały one największy spośród wszystkich regionów kraju odsetek dróg w stanie niezadowalającym – odpowiednio 39,3 proc. oraz 30,8 proc. Województwa lubuskie, dolnośląskie i łódzkie miały także najwyższe tzw. wskaźniki natychmiastowych potrzeb remontowych.



Skąd tak duże różnice w jakości dróg? Zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez natężenie ruchu. Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, wykonywanego co 5 lat, największe obciążenie ruchem – 22,6 tys. pojazdów na dobę wystąpiło w województwie śląskim. Duże obciążenie przekraczające 16 tys. pojazdów zarejestrowano również w województwach: małopolskim, dolnośląskim, mazowieckim oraz łódzkim. Z kolei najmniejsze obciążenie ruchem, poniżej 8 tys. pojazdów w ciągu doby, wystąpiło w województwie warmińsko-mazurskim.

Co najmocniej wpływa na pogarszanie nawierzchni dróg?

Drogi najbardziej niszczą przeładowane ciężarówki. Według raportu NIK z 2021 r., przeciążone tiry stanowią od 14 do 23 proc. wszystkich pojazdów na drogach i powodują od 35 do 70 proc. zniszczeń w nawierzchni. Natomiast wyłapywanie takich pojazdów przez Inspekcję Transportu Drogowego od lat przynosi mizerne efekty.