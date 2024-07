Powrót tramwaju numer 43 do Konstantynowa Łódzkiego

Cały czas nie wiadomo co stanie się z zamkniętą w 2018 roku — jedną z najdłuższych w Europie — trasą tramwaju 46 do Ozorkowa

Po modernizacji tramwaj znacznie przyspieszył. W 23 minuty, omijając korki, można przejechać całą trasę linii 43 od skrzyżowania Legionów z Włókniarzy w Łodzi po plac Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Na linii z Łodzi do Konstantynowa pasażerów wożą tramwaje dwukierunkowe, bo ulica Legionów w Łodzi jest nieprzejezdna — ten odcinek trzeba dopiero wyremontować. Składy w Łodzi nie mają więc pętli, na której mogą zawrócić. Przez jakiś czas będą jeździły od Alei Włókniarzy do Konstantynowa Łódzkiego, podobnie w odwrotnym kierunku. Po uruchomieniu tramwaju do Konstantynowa Łódzkiego zmieniono trasy autobusów linii 94, Z13.

Łódź: Powrotów kolejnych podmiejskich tramwajów na razie nie będzie

Zakończony remont trasy tramwajowej z Łodzi do Konstantynowa jest trzecim na przełomie kilku lat. Przed dwoma laty na tory wrócił tramwaj do Zgierza. W ubiegłym roku tramwaje pojechały też do Pabianic.

Jest szansa, że wydłużona zostanie trasa linii 43 w samym Konstantynowie. Taką deklarację złożyły władze miasta podczas powrotu tramwaju. Chcą ją wydłużyć do granic Konstantynowa. – To miasto się rozrosło. Są nowe osiedla, w niektórych częściach przybyło sporo nowych domów — zauważa Tomasz Andrzejewski.

Oddala się jednak perspektywa odbudowy linii tramwajowej łączącej Konstantynów Łódzki z Lutomierskiem. Remont zniszczonego torowiska, według zapowiedzi samorządowców, miała wesprzeć finansowo spółka Centralny Port Komunikacyjny o czym informował dwa lata temu samorząd województwa łódzkiego. Projekt miał być częścią systemu, który umożliwi mieszkańcom dojazd do planowanej linii Kolei Dużych Prędkości. Dzięki tramwajom mieszkańcy Lutomierska, czy Konstantynowa, mogliby dojechać do Łodzi i skorzystać z szybkich połączeń w drodze do Warszawy. Jednak już wiadomo, że spółka CPK nie sfinansuje remontu, a to oznacza, że na razie, na nowe tory nie ma pieniędzy.

Cały czas nie wiadomo co stanie się z zamkniętą w 2018 roku — jedną z najdłuższych w Europie — trasą tramwaju 46 do Ozorkowa. Pewne jest natomiast to, że nie zostanie przywrócona rozebrana w latach 90. trasa do Aleksandrowa Łódzkiego, po której kursował tramwaj linii 44.