Strefa czystego transportu w stolicy od lipca. Są kierowcy zwalniani z obostrzeń

Już ok. 2,4 tys. właścicieli starszych samochodów z Warszawy złożyło wniosek o specjalną nalepkę, która upoważni do wjazdu do centrum miasta bez ponoszenia specjalnych opłat związanych z wprowadzeniem SCT.