Komunikacja miejska na wakacjach. Mniej autobusów i tramwajów w rozkładach

- Jest to podyktowane przede wszystkim mniejszym zapotrzebowaniem na usługi przewozowe w okresie wakacji, ponieważ duża część naszych pasażerów to uczniowie i studenci – mówi Mateusz Wrona.

Zgodnie z szacunkowymi danymi oszczędności z tytułu wprowadzenia wakacyjnych rozkładów jazdy na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynoszą dla ZTM Katowice około 5,6 mln zł brutto.

- Bez względu na okres roku, ZTM Katowice we współpracy z pasażerami stara się optymalizować siatkę połączeń, zatem prośby pasażerów, przy uwzględnieniu możliwości organizacyjnych i finansowych, są realizowane bez względu na aktualną porę roku – zapewnia przedstawiciel Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Przez remonty tną część kursów

Okazuje się, że jednak nie wszystkie miasta wprowadzają letnią korektę rozkładów jazdy.

Tak jest choćby we Wrocławiu. - Wakacyjne rozkłady jazdy obowiązywały we Wrocławiu do 2019 roku. Nawyki urlopowe naszych mieszkańców na przestrzeni lat uległy zmianie, dlatego miasto zdecydowało się zrezygnować z ograniczeń w komunikacji – mówi Daria Rek z MPK Wrocław.