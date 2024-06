Zamiast taksówek, na postojach staną wszystkie auta

- Dokonujemy korekty długości poszczególnych postojów, które są związane ze zmianami w organizacji ruchu np. z powodu konieczności wydłużenia linii przystankowej, korekty pasów postojowych, poprawy widoczności przy przejściach dla pieszych lub na wniosek mieszkańców – przyznaje Patryk Rosiński, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Postój taxi pusty, więc będzie zlikwidowany

Branża taksówkarska zmienia się. Taksówki stale są teraz w ruchu, rzadko stoją w miejscach do tego wyznaczonych, dlatego samorządy inaczej wykorzystują tę przestrzeń.

W Bydgoszczy część miejsc postojowych dla taksówek drogowcy przekształcą w miejsca parkingowe dla mieszkańców. Zmiany były konsultowane z korporacjami taksówkarskimi.

- Skrócimy lub zlikwidujemy ponad 90 miejsc postojowych dla pojazdów taxi. Na terenie Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach, muszą być zachowane miejsca postojowe do przewozu osób. Postoje taxi, których mamy w mieście ok. 60, zajmują zazwyczaj od 3 do nawet 7 miejsc postojowych. W sumie więc w całym mieście mamy ponad 360 miejsc postojowych dla taksówek – wylicza bydgoski ratusz.