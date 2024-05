Nadchodzą wielkie zmiany w ruchu pociągów przez Katowice

Katowice: Powstanie 22 km nowych torów, 96 km zostanie przebudowanych. Będą trzy nowe przystanki kolejowe

Przebudowa obejmie odcinek linii kolejowej od stacji Katowice Szopienice Południowe do stacji Katowice Piotrowice, przebiegającej przez stację w centrum miasta i główny katowicki dworzec kolejowy. Zaplanowano budowę 22 km nowych torów (2 tory zostaną dobudowane), przebudowę kolejnych na długości 96 km oraz wymianę 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów. Powstaną trzy dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet pomiędzy ulicami Paderewskiego i Łokietka, Katowice Akademia między ulicami Damrota i Francuską oraz Katowice Kokociniec w rejonie ul. Szadoka.

Kolejne stacje przystanki - Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota zostaną zmodernizowane, a przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta. Zostanie także wybudowane centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.

Dworzec w Katowicach czekają zmiany. Jakie?

Zmiany obejmą także dworzec w Katowicach. Zaplanowano tam m.in. przebudowę peronów a także remont wieży wodnej. Modernizacja torów wymaga również robót na terenie miasta: przebudowane muszą być wiadukty kolejowe w ciągu ulic Francuskiej, Damrota, Św. Jana, Mikołowskiej, Granicznej i Kościuszki. Do tego dojdzie przebudowa podziemnego przejścia pod torami łączącego ulice Mariacką i Wojewódzką.

W śląskiej aglomeracji ma być realizowanych jeszcze sześć dużych projektów kolejowych w ramach programu Kolej Plus. Jednym z najdroższych będzie dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem, warta ok. 460 mln zł. Kolejny projekt za 140 mln zł zakłada przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Katowicami Ligotą a Tychami: mieszkańcom południowych dzielnic Katowic polepszy dostęp do pociągów, a czas przejazdu na trasie Katowice – Tychy nie przekroczy pół godziny. Połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami poprawi budowa nowej łącznicy kolejowej, dzięki której podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie tylko 10 minut. Natomiast dla kolejnego alternatywnego połączenia - pomiędzy Gliwicami i Rudą Śląską a Katowicami - zdecydowano się wykorzystać linię kolejową używaną w ruchu towarowym.

W perspektywicznych planach inwestycyjnych kolei jest także budowa nowej linii, która połączy Katowice z Jastrzębiem Zdrój — największym polskim miastem pozbawionym w 2001 r. dostępu do pociągów. Natomiast znacznie wcześniej, bo jeszcze w tym roku, może zostać przywrócone połączenie kolejowe pomiędzy Rybnikiem a Gliwicami, dawno temu zastąpione przez komunikację autobusową.