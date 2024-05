- Dalej będę chciał konsultować ostateczny kształt z mieszkańcami. Na sto procent jestem pewien, że nie może być to lipiec i musi być to bezpieczny termin. Po konsultacji z mieszkańcami i dyskusji merytorycznej będziemy podejmować decyzję – zapowiedział prezydent Miszalski.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Jaki obszar obejmie? Z jakimi wiąże się ograniczeniami?

Od lipca Strefa Czystego Transportu ma ruszyć w Warszawie. Ma obejmować obszar całego Śródmieścia i fragmenty otaczających dzielnic centralnych.

Granice strefy będą się pokrywać z głównymi drogami i liniami kolejowymi, wyznaczą je: al. Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie, Trasa Łazienkowska, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczna, a następnie tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej aż do al. Prymasa Tysiąclecia (ulice graniczne będą się znajdowały poza strefą czystego transportu).

Czytaj więcej Po Drodze 10 najtańszych nowych diesli, którymi wjedziesz do strefy czystego transportu Kurczy się rynkowa oferta nowych modeli dostępnych z silnikiem diesla. Od dłuższego czasu mają one złą prasę, a ostatnio pogorszyły ją dodatkowo ograniczenia wjazdu do stref czystego transportu m.in. w Warszawie. Tymczasem nowym autem z silnikiem wysokoprężnym, spełniającym normę Euro 6d, wjedziemy do takiej strefy jeszcze przez wiele lat.

Jak podaje warszawski Ratusz, łącznie SCT obejmie obszar ok. 37 km2, czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Jej przygotowanie będzie kosztować miasto 5,2 mln zł.

Ograniczenia są dwa: dla samochodów z silnikiem Diesla - do strefy nie wjadą samochody starsze niż 18 lat - oraz dla samochodów z silnikiem benzynowym - w tym przypadku do strefy nie wjadą samochody starsze niż 27 lat. Ograniczenia związane ze strefą nie dotkną od razu samych mieszkańców stolicy. Będą oni zwolnieni z zakazów do 31 grudnia 2027 roku, co ma dać im czas na przygotowanie się do nowych zasad.