Kolej wyda 5 mld zł na zwiększenie liczby pociągów i skrócenie czasów podróży na Śląsku

Jedna ma usprawnić przejazdy na terenie aglomeracji katowickiej, oddzielając ruch regionalny od dalekobieżnego, druga – poprawić dojazd do granicy z Czechami. To jedne z największych projektów kolejowych realizowanych w regionie. Zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) właśnie podpisała umowy z wykonawcami. Przedsięwzięcia warte są łącznie 5 mld zł, ale największą część wydatków pokryją fundusze Unii Europejskiej – w 85 proc. będą finansowane z unijnego instrumentu CEF (Connecting Europe Facility).

Inwestycje w kolej na Śląsku elementem inicjatywy UE „Soilidarity Lanes”

Pierwszy projekt to modernizacja linii na odcinku od stacji Katowice Szopienice Południowe, poprzez Katowice, do stacji Katowice Piotrowice. Zaplanowano tu budowę 22 km nowych torów (2 tory zostaną dobudowane), przebudowę kolejnych na długości 96 km oraz wymianę 133 km sieci trakcyjnej i ponad 260 rozjazdów. Powstaną 3 dodatkowe przystanki: Katowice Uniwersytet pomiędzy ulicami Paderewskiego i Łokietka, Katowice Akademia między ulicami Damrota i Francuską oraz Katowice Kokociniec w rejonie ul. Szadoka. Kolejne stacje przystanki - Katowice Szopienice Południowe, Katowice Zawodzie, Katowice oraz Katowice Ligota zostaną zmodernizowane, a przystanek Katowice Brynów zostanie przesunięty bliżej centrum miasta. Zostanie także wybudowane centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie pociągów na linii od Sosnowca do Tychów.

Drugi projekt ma usprawnić przejazdy pomiędzy Zabrzegiem a Zebrzydowicami granicą z Czechami. Przebudowane zostaną stacje Chybie i Zebrzydowice oraz przystanki: Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna oraz Drogomyśl. Przewidziano przebudowę ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, co pozwoli zwiększyć prędkość pociągów pasażerskich do 160 km/h.

Oba projekty stanowią ważny element unijnej inicjatywy „Solidarity Lanes” na osi Ukraina – Europa Zachodnia i Ukraina – Europa Południowa – podkreślił Morten Jensen, kierownik wydziału w Agencji CINEA, zarządzającej instrumentem CEF. Jak dodał Piotr Wyborski, prezes PLK, są one częścią wielkiej inwestycji od Będzina do granicy z Czechami, która ma całkowicie odmienić transport kolejowy w regionie. Chodzi o modernizację trasy przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę i Zabrzeg do Zebrzydowic, co ma pochłonąć ok. 7 mld zł. Przyniesie to wymierne efekty dla zwiększenia dostępności i sprawności kolei na ważnej linii w aglomeracji śląskiej oraz o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – stwierdził Wyborski.