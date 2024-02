Pomorze policzy podróżnych. Władze regionu chcą usprawniać transport

Efektem badania ma być poprawa funkcjonowania sieci transportowej w regionie. Tylko w tym roku jej potrzeby pochłoną 1,1 mld zł.

- Dzięki badaniu będziemy mogli racjonalnie wydawać publiczne środki i dostosowywać ofertę do potrzeb pasażerów. – To będzie instrument, który da nam racjonalne argumenty w rozmowach choćby z samorządami – powiedział Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Przykładowo, będzie można stwierdzić, że do konkretnej miejscowości należy zwiększyć ofertę połączeń kolejowych, a w innym miejscu trzeba rozwijać sieć autobusową.

Dlaczego na Pomorzu powstaje kompleksowe opracowanie natężenia ruchu pasażerskiego

Badania są powiązane z realizacją Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030. Celem jest zgromadzenie dużej ilości danych o tym gdzie i w jaki sposób przemieszczają się mieszkańcy regionu. Będzie to podstawą do budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). Ten multimodalny model transportowy obejmie ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski, a także ruch pojazdów ciężarowych. Możliwe będzie również włączenie do niego połączeń transportem wodnym.

Takie kompleksowe opracowanie pozwoli z jednej strony odwzorować obecne funkcjonowanie transportu w województwie, a z drugiej – prognozować natężenie ruchu w kolejnych latach, aż do 2050 r. Będzie użytecznym narzędziem przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących polityki transportowej województwa. - W ramach analizowania budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp. dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań. a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie pieniędzy – informuje Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego (PBPR).