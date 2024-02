Lubelskie buduje autobusy wodorowe. Nowa specjalizacja

- Zarówno autobusy elektryczne jak i wodorowe to przyszłość komunikacji publicznej, a w najbliższych latach będziemy decydować, jakiego typu napęd będzie wiodący – twierdzi Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, który odwiedził zakład w Świdniku wraz z przedstawicielami Gdańskich Autobusów i Tramwajów. To właśnie dla gdańskiego przewoźnika powstaje teraz partia 10 autobusów na ogniwa paliwowe. Pojazdy pod marka NesoBus zasilane będą zielonym wodorem, otrzymywanym ze źródeł odnawialnych.

Fabryka w Świdniku ma produkować 100 autobusów wodorowych rocznie

– Z zamówionych przez Gdańsk dziesięciu autobusów, połowa jest już w etapie produkcji. Pięć szkieletów jest całkowicie gotowych, kolejne będą gotowe do końca przyszłego miesiąca – mówi Tomasz Jasłowski, dyrektor departamentu produkcji spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, w której udziały ma Grupa Polsat Plus oraz ZE PAK. Całe zamówienie powinno zostać zrealizowane do września, jednak pojazdy mają być przekazywane w transzach.

Fabryka w Świdniku ma produkować do 100 autobusów rocznie. Zrealizowała także zamówienie dla Rybnika, który jeszcze w marcu 2023 roku podpisał umowę na dostawę 20 wodorowców. Minionej jesieni w Rybniku PAK-PCE uruchomiła także stację tankowania zielonego wodoru, z której mogą korzystać również prywatni posiadacze napędzanych wodorem samochodów osobowych.

Ile trwa montowanie autobusu wodorowego w Świdniku?

Produkcja autobusów wodorowych w całości realizowana jest w Świdniku: od spawania blach, poprzez lakierowanie karoserii po montaż pojazdu. Od składania pierwszego elementu do zakończenia budowy pojazdu mijają niecałe 2 miesiące. Celem fabryki jest skrócenie procesu produkcyjnego do 30 dni. Autobus do codziennej pracy zużywa około 8 kg wodoru na 100 kilometrów. Wymagany gwarantowany zasięg autobusu to 330 km na jednym tankowaniu. Atutem tego rodzaju pojazdów jest nie tylko duży zasięg, ale również krótki czas ich tankowania, porównywalny do autobusów spalinowych. Tankowanie wodorem samochodu osobowego zajmuje 5 minut, autobusu – nie więcej niż kwadrans.