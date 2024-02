Ponad 180 km nowych dróg na Mazowszu. Wydłuży się autostrada A2

Natomiast w 2024 roku trwa budowa kolejnych 183 km, które pochłoną blisko 9,5 mld zł. To dwa odcinki autostrady A2 z Mińska Mazowieckiego do Siedlec oraz z Siedlec do Białej Podlaskiej, dwa fragmenty ekspresówki S7 z Płońska do Czosnowa oraz pomiędzy Czosnowem i Kiełpinem, a także trzy obwodnice: Lipska, Pułtuska oraz Kołbieli. Te ostatnie będą łącznie liczyć 39 km.

Nowe drogi: Jazda z Warszawy nad morze będzie szybsza

Efekty w postaci włączenia tras do ruchu przyjdą jednak nieco później. O ile jeszcze w tym roku samochody będą mogły wjechać na dwa odcinki A2, to cały fragment autostrady do Białej Podlaskiej będzie przejezdny dopiero w roku 2025. Także w przyszłym roku poprawi się wyjazd z Warszawy na północ trasą S7. Co prawda jeszcze dwa lata trzeba będzie poczekać na odcinek do Kiełpina, ale i tak nastąpi kluczowa zmiana dla turystów wybierających się z Warszawy nad morze: pozwoli dojechać do Trójmiasta znacznie szybciej niż autostradami: najpierw A2 pod Łódź, a następnie stamtąd A1 w kierunku Gdańska.

Pechowym przedsięwzięciem okazuje się natomiast Wschodnia Obwodnica Warszawy (WOW). O ile południowa część stołecznego ringu udało się wybudować stosunkowo szybko i bez większych przeszkód, o tyle część wschodnia kompletnie utknęła w miejscu. Sprawa wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest nierozstrzygnięta mimo upływu 3 lat, za to w sądach administracyjnych zapadają kolejne wyroki i składane są kolejne skargi kasacyjne na decyzje środowiskowe, bez których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie może wbić w ziemię łopaty.

Pierścień szybkich dróg wokół stolicy wciąż niedomknięty

Brak WOW uniemożliwia domknięcie pierścienia szybkich dróg wokół stolicy. Kierowcy mają do dyspozycji 68 km oddawanych w roku 2013 (Południowa Obwodnica Warszawy i odcinek Modlińska - Marki), w 2015 (S8 Powązkowska – Modlińska), w 2017 (obwodnica Marek), w 2020 (S2 POW z mostem przez Wisłę), w 2021 (S2 Puławska – Wilanów z tunelem pod Ursynowem) i w 2022 (S17 Lubelska – Zakręt). Do domknięcia ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Zakręt, przez co ruch na tym obszarze kumuluje się na drogach wojewódzkich: 631, 637, 638 i ulicach Wesołej. Tymczasem samochodów wokół Warszawy szybko przybywa. Według ostatniego Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest odcinek S8 na wysokości Powązek (przejeżdża tam średnio 200 tys. aut w ciągu doby) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów).