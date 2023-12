Kraków wprowadzi nowe bilety? Nie ma ich jeszcze żadne miasto w Polsce

Bilety przystankowe nie byłyby sprawiedliwym rozwiązaniem?

Właśnie ze względu na korki w Krakowie, spora grupa radnych opowiadała się za wprowadzeniem biletów przystankowych, czyli takich, które uprawniałyby do przejazdu określoną liczbę przystanków. Takie rozwiązanie ma np. Lublin i Poznań. Urzędnicy z krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) uznali jednak, że w przypadku Krakowa bilety przystankowe się nie sprawdzą.

- Mamy w Krakowie nie tylko normalne linie autobusowe zatrzymujące się na każdym przystanku, ale też linie przyspieszone zatrzymujące się np. na co drugim przystanku. To by oznaczało, że pasażerowie linii przyspieszonych za taką samą kwotę przejechaliby dwa razy więcej przystanków. Nie byłoby to więc dobre rozwiązanie – zauważa Sebastian Kowal, rzecznik ZTP.

Rzecznik dodaje, że mniej uciążliwym i sprawiedliwym rozwiązaniem byłyby bilety umożliwiające pasażerom płacenie za faktycznie przejechany dystans. A to zapewniają bilety kilometrowe.

Testy aplikacji pozwalającej na dynamiczne opłaty za przejazdy

W grudniu 2023 r. ZTP zaprosiło podróżujących komunikacja miejską do testowania aplikacji, która ma na celu dynamiczne obliczanie opłat za przejazdy komunikacją miejską. Zdaniem urzędników testy pozwolą na zebranie danych dotyczących funkcjonowania systemu i wyznaczą kierunek dalszych prac – tak, aby docelowe rozwiązanie aplikacji było łatwe i przejrzyste w obsłudze dla pasażerów.

Ponadto zebrane dane stanowić będą podstawę do opracowania przyszłego systemu biletowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb pasażerów – tłumaczy pomysł ZTP. Jeżeli testowanie wypadnie zgodnie z oczekiwaniami ZTP, urzędnicy planują na początku 2024 r. przedstawić Radzie Miasta Krakowa projekt nowego rozwiązania dotyczącego taryfy biletowej.