Warszawa stawia na mikromobilność: hulajnogą do przystanku, rowerem do biura

Natomiast system Veturilo ma bardziej rozproszony charakter, ale szczególnie często podróże wypożyczanymi rowerami odbywają się na obszarze kampusów studenckich.

W roku 2022 warszawiacy mieli do dyspozycji 4 500 rowerów – 1 rower w systemie przypadał na ok. 399 mieszkańców - które rozmieszczone były na 300 stajach (jedna stacja przypadała średnio na 1,72 km2 miasta).

Poza standardowym rowerem Warszawa oferuje mieszkańcom również nieodpłatną możliwość wypożyczenia roweru towarowego. Ma on stanowić alternatywę dla samochodu w przypadku większych zakupów lub wycieczek z dziećmi. Warunkiem wypożyczenia jest wcześniejsza rejestracja, a czas użytkowania nie powinien przekraczać 72 godzin.

Z parkowaniem w Warszawie nadal kiepsko

Kiedy elektryczne hulajnogi mają największe wzięcie? - Zainteresowanie e-hulajnogami wzrasta w piątki i soboty, a Veturilo w soboty i niedziele. Hulajnogi są częściej wykorzystywane do przejazdów nocnych – twierdzą autorzy raportu.

Zauważają oni, że co czwarty przejazd elektryczną hulajnogą kończy się w promieniu 70 metrów od przystanku autobusu linii przyspieszonej, przystanku tramwajowego lub wejścia do metra. Ten sam wskaźnik dla Veturilo wynosi ok. 52 proc.