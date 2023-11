Ilu Polaków jeździ pociągami? Najnowsze dane

Łącznie pociągami podróżowało 93,6 mln osób, co w porównaniu rok do roku stanowi wzrost o 6,5 mln, czyli 7,5 proc. W przypadku połowy województw wzrost liczby podróżnych okazał się dwucyfrowy, przy czym najbardziej – o 26,4 proc. - podskoczyła frekwencja w województwie podkarpackim. Tuż za nim pod względem dynamiki wzrostu znalazły się województwa: małopolskie (17,9 proc.) oraz lubelskie (17 proc.).

W przypadku Podkarpacia to bardzo dobry sygnał: w opisywanym przez „Rzeczpospolitą” październikowym raporcie UTK dotyczącym tzw. wskaźnika wykorzystania kolei w pierwszym kwartale 2023 r. – to iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w danym okresie i liczby mieszkańców kraju według danych GUS – województwo podkarpackie zostało sklasyfikowane w dolnej części tabeli, z wynikiem poniżej 1 podróży przypadającej na mieszkańca.

Frekwencja w pociągach: W II kwartale 2023 r. tylko Mazowsze ze spadkiem

Jedynym regionem, w którym frekwencja w pociągach w drugim kwartale okazała się słabsza w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku, było województwo mazowieckie. Spadek był jednak minimalny, na poziomie 0,01 proc., co oznacza liczbę pasażerów mniejszą o niespełna 4 tys.

Mazowsze jest przy tym regionem, w którym wskaźnik wykorzystania kolei należy do najwyższych. W pierwszych trzech miesiącach obecnego roku na mieszkańca regionu przypadało 4,29 podróży pociągiem, co było drugim wynikiem w kraju, po województwie pomorskim. W drugim kwartale wskaźnik jeszcze się poprawił – do 4,54. Na Mazowszu, jak wynika z poniedziałkowego raportu UTK, w drugim kwartale miał miejsce największy przyrost liczby pasażerów – o 1,9 mln.