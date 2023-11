Stołeczne Veturilo dostępne w aglomeracji

Kompatybilność działa w obie strony. Rowery Veturilo można zwrócić pod Warszawą pozostawiając je po prostu w obrębie stacji. Zwrot Veturilo przebiega następnie bez zmian, czyli poprzez zamknięcie blokady o-lock.

Sezon Veturilo tradycyjnie trwa do końca listopada. To pierwszy rok z systemem w nowej, nowoczesnej odsłonie. Do dyspozycji warszawianek i warszawiaków są nowe lżejsze rowery, zbudowana od podstaw aplikacja mobilna oraz łatwiejszy proces wypożyczeni i zwrotów rowerów.

Z danych stołecznego ratusza wynika, że najczęściej z Veturilo korzystają studenci dojeżdżając na uczelnie z pobliskich stacji metra.