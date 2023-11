Velostrada połączy dwie dzielnice Katowic. Ma być gotowa pod koniec 2024 r.

Najdłuższa, licząca prawie 17 km ma być velostrada z Sosnowca przez Czeladź i Będzin do Dąbrowy Górniczej. Będzie przedłużeniem trasy z Katowic, która rozgałęzia się do kolejnych miast Zagłębia Dąbrowskiego. Koncepcja zakłada wykorzystanie terenu po kolei piaskowej w Sosnowcu i Czeladzi, a następnie w Będzinie i Dąbrowie Górniczej. Pod uwagę brane jest też poprowadzenie jej wzdłuż trasy S86, a później DK94. W sumie zaplanowane cztery pierwsze velostrady to będzie ok. 50 km tras.

Trasy rowerowe na terenie GZM mają być ujednolicone

GZM mocno stawia na rozwój infrastruktury, która oddzieli ruch rowerowy od pieszego i samochodowego. Opracowane zostały dwa dokumenty dotyczące szkieletu sieci dróg rowerowych oraz wytycznych, które pozwolą ujednolicić trasy rowerowe na terenie aglomeracji. Kolejne velostrady, dla których będą przygotowywane koncepcje techniczne, to trasy z Katowic do Piekar Śląskich przez Siemianowice Śląskie, Chorzów i Bytom, z Tarnowskich Gór do Bytomia oraz z Katowic do Mysłowic wzdłuż rzeki Przemszy.

Obecnie w samych Katowicach łączna długość dróg rowerowych zbliża się do 200 km. Od 2015 r. w mieście powstało ponad 45 km tras, których budowa pochłonęła ponad 40 mln zł.