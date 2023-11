Na Śląsku powstanie największy w Polsce system roweru miejskiego

Rowery SmartBike 2.0 zastąpią poprzednią generację jednośladów ndostępnych obecnie w systemach rowerowych na Śląsku. Metrorower będzie również częścią systemu Transportu GZM, a każdy posiadacz biletu okresowego otrzyma 30bezpłatnych minut jazdy każdego dnia.

- Rower to idealne rozwiązanie transportowe dla mieszkańców nowoczesnej metropolii, jaką jest GZM – mówi cytowany w komunikacie prasowym Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

- Rower może dowieźć nas do przystanku lub miejsca, do którego nie możemy, nie chcemy lub nie mamy czasu dojść pieszo. Jeden wspólny system to też koniec udręki z tym, że rower wypożyczony w jednej gminie nie mógł być zwrócony w kolejnej choć te granice dla podróżujących bywają niezauważalne – dodaje Marcin Dworak, pełnomocnik GZM ds. nowej mobilności.

Metrorower to największy system roweru miejskiego w Polsce i jeden z największych w Europie. W systemie będzie 924 stacje i 7 tys. rowerów. Technicznie będą to rowery IV generacji, wyposażone w nadajnik GPS. Oznacza to, że nie będzie potrzeby przypinania ich do stojaków, będzie można wypożyczać i oddawać rowery na stacji bez wpinania do stojaka.