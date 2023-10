Coraz więcej miast z darmową komunikacją. „Chodzi o dobro i wygodę mieszkańców”

Takich przykładów jest więcej. Gdy darmowe przejazdy dla mieszkańców wprowadzono wiosną 2022 r. w Starachowicach, w ciągu pierwszego roku liczba pasażerów zwiększyła się trzykrotnie. Miasto unowocześniło tabor, kupując 20 nowoczesnych autobusów, wybudowało centrum dyspozycyjne z myjnią i warsztatem. - Przewidujemy, że na koniec roku osiągniemy gigantyczną liczbę 4 milionów pasażerów. To najlepiej pokazuje, że dla bardzo wielu mieszkańców przemieszczanie się bezpłatną komunikacją autobusową stało się podstawowym sposobem poruszania się po mieście – powiedział na wrześniowej konferencji prezydent Starachowic Marek Materek.

Od stycznia przyszłego roku darmową komunikację miejską wprowadzi Miasteczko Śląskie położone na północnych obrzeżach aglomeracji katowickiej. Bezpłatne mają być przejazdy w ramach miasta oraz na trasie pomiędzy Miasteczkiem Śląskim a Tarnowskimi Górami dla wszystkich pasażerów. Będzie wiązało się to ze zmianą przewoźnika: autobusy należące do Zarządu Transportu Metropolitalnego obsługującego cały region zostaną zastąpione przez GTV Bus, z którym podpisano przedwstępną umowę. Roczne koszty obsługi miejskiej komunikacji miałyby wynieść 2,1 mln zł. To o 0,5 mln zł mniej niż kosztowałaby przyszłoroczna obsługa ZTM.

- Co prawda, teraz jest mowa o ok. 2,2 mln zł, ale nie mamy żadnej gwarancji, że na tym się skończy. Wcześniej składkę ustalono na 1,6 mln zł, a w tym roku musieliśmy dopłacić 0,5 mln zł. To duże ryzyko, niepewność dla gminy i wolę tego uniknąć – mówi burmistrz Miasteczka Śląskiego Michał Skrzydło, cytowany przez tarnogórski serwis Gwarek.

W wielu miastach komunikacja bezpłatna w dniu wyborów

Od ubiegłego miesiąca bezpłatna jest komunikacja miejska w Tczewie. - Za wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów przemawia przede wszystkim dobro i wygoda mieszkańców – deklarował prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki. Dotychczasowy przewoźnik pozostał i ma zapewniona obsługę miejskich tras jeszcze przez rok.

W ubiegłym roku darmowe przejazdy wprowadził Malbork, rok wcześniej Lidzbark Warmiński, jeszcze w poprzedniej dekadzie zrobiła to Kościerzyna. Od marca tego roku za przejazdy nie płacą mieszkańcy Giżycka, a od stycznia – Kętrzyna, w którym pasażerowie jeżdżą autobusami elektrycznymi.