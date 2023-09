Ponad 1 mld zł dla samorządów na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przypomniała, że w ramach RFRD od lipca 2019 roku wybudowano, rozbudowano lub zmodernizowano 23 tys. km dróg lokalnych, a do samorządów trafiło z RFRD już ponad 16 mld zł, które pozwoliło sfinansować blisko 16 tys. inwestycji na drogach gminnych i powiatowych.

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to niejedyne wsparcie na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. W grudniu 2022 r. przyjęliśmy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” – przypomniała KPRM.

RPBDK zakłada realizację inwestycji drogowych w zakresie dróg krajowych, ekspresowych i autostrad – łącznie na realizację inwestycji programu ma zostać przeznaczone 294,4 mld zł, co ma pozwolić na budowę ponad 2,5 tys. km kolejnych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. To największy program drogowy w historii Polski.

W załącznikach do artykułu znajduję się lista dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji w podziale na województwa.